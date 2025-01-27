حكم دوري عراقي يرفع شكوى قضائية ضد رئيس لجنة الحكام.. (وثيقة)

شفق نيوز/ رفع الحكم الدولي محمد طارق أحمد، يوم الإثنين، دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب، بعد قرار معاقبته بدلاً من "إنصافه" على حد قوله، كما قدم شكوى أخرى ضد عرب في لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي.

‏وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة من الدعوى المرفوعة من قبل الحكم الدولي محمد طارق، إلى قاضي محكمة تحقيق الأعظمية ضد المشكو منه محمد كاظم عرب، رئيس لجنة حكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

‏وجاء في الشكوى أنه "بتاريخ 20 كانون الثاني، وبعد مباراة من دوري نجوم العراق جرت في البصرة وأثناء عودتي إلى بغداد تعرضت للضرب والإساءة من قبل مشرف نادي نفط البصرة الذي كان فريقه طرفا ثانٍ في المباراة، وقام بالإساءة لوالدي في مواقع التواصل الخاص بالنادي".

وبعد تكرار حالات الاعتداء على الحكام العراقيين، قال الحكم أحمد في الدعوى إنه "قام بإرسال رسالة نصية على كروب خاص بالحكام في الواتساب وكان محتوى الرسالة عبارة عن نصيحة عامة حتى لا يكون في المستقبل هناك تهديد لسلامة الحكام الدوليين في العراق".

وتابع "قام المشكو منه محمد عرب بتفسير ما تحدثت به بأنها إساءة وتحريض الحكام لافتعال المشاكل والأزمات داخل الوسط الرياضي"، مؤكدا أن "ذلك لم يكن صحيحاً إطلاقا، ما دفع محمد عرب برفع عقوبتي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم وتحويل ما ذكرته في الواتساب خلال حديث جماعي لتفسيرها إلى تحريض وافتعال مشاكل وأزمات في المنظومة التحكيمية".

وورد في نسخة الدعوى "قام المشكو منه محمد عرب، بالرد على الرسائل برسائل مسيئة وألفاظ غير لائقة وبتسجيلات صوتية واتهامي بالتحريض للحكام، وهدد بإحالتي إلى لجنة تحقيقية وقال لي (أنت ما توصل ذرة لوالدك) الدولي السابق طارق احمد، ووصفني بوصمة (عار عليك) و(انني عديم الاحترام)".