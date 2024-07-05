حكمان لبنانيان يصلان بغداد لقيادة مباراة نصف نهائي دوري كرة الصالات العراقي

شفق نيوز/ وصلَ إلى العاصمةِ بغداد، اليوم الجمعة، الحكمان الدوليان اللبنانيان (خليل بلهوان وإلياس الحكيم) لقيادةِ مباراة فريقي ناديي الشرطة ونفط الوسط ضمن دوري المُحترفين العراقيّ لكرةِ الصالات.

وكان في استقبال الحكميّن في مطار بغداد الدوليّ كل من الحكم الدوليّ السابق ومسؤول حكام لجنة الصالات حسنين عبدالإله حميد، ومقيّم الحكام حامد محمد.

وتجري مباراةُ فريقي الشرطة ونفط الوسط يوم غدٍ السبت في قاعةِ نادي الشباب بالعاصمةِ بغداد، وهي ضمن مرحلةِ إياب الدور نصف النهائيّ لدوري المُحترفين لكُرةِ الصالات PLAY OFFS.