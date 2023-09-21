حكمان عراقيان يقودان نزالات المصارعة في اسياد هانغتشو

شفق نيوز/ سمى الاتحاد الآسيوي للمصارعة حكمان عراقيان لتحكيم نزالات المصارعة في اسياد هانغتشو المقامة في الصين.

وقال نائب رئيس اتحاد المصارعة العراقي مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد الاسيوي بعد التسمية الدولية للعبة ، رشح حكمان عراقيان لإدارة نزالات المصارعة في اسياد هانغتشو التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية ما بين الثالث والعشرين من شهر أيلول الحالي والثامن من شهر تشرين الأول المقبل".

واضاف ان "الاختيار جاء في ضوء السمعة الطيبة التي يمتلكها حكام العراق في اغلب المحافل الدولية التي شاركوا "، مبينا انه "تم ترشيح الحكمان الدوليان علي قاسم كاطع ، وعلي محمد صيوان لتحكيم نزالات من دورة الألعاب الآسيوية".

واشار الى ان "مغادرة كاطع وصيوان الى الصين سيكون يوم 30 من أيلول الحالي، قبل بدء انطلاق منافسات المصارعة بيوم وستكون يوم العودة يوم 9 من شهر تشرين الاول المقبل حيث سيكلفان بتحكيم نزالات المصارعة الرومانية والحرة".

وبين أن "التسمية جاءت من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة والتي أوعزت للاتحاد الاسيوي للعبة بإبلاغ الاتحاد العراقي بالحكمين المرشحين".

يذكر أن العراق لم يشارك في دورة الألعاب الآسيوية "آسياد هانغتشو" بينما ضمت البعثة العراقية 12 فعالية رياضية تشارك في الاسياد.