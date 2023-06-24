حكمان عراقيان يقودان مصارعة العالم ومنصب عراقي جديد في اتحاد العرب

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة، يوم السبت، تسمية حكمين عراقيين لقيادة نزالات بطولة العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الدولي للمصارعة سمى الحكمين الأولمبيين العراقيين علي صيوان، وهادي حسن إسماعيل، لقيادة نزالات بطولة العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024" .

وأضاف عبد الكاظم، أن "التسمية جاءت في ضوء المستويات المميزة التي قدمها الحكمان في البطولات الدولية السابقة سواء كانت قارية أو عالمية، مما يؤكد على المكانة المميزة التي يحتلها الحكم العراقي على الصعيد الدولي".

من جانب آخر، أكد عبد الكاظم، أن "الاتحاد العراقي حصل على منصب مهم في الاتحاد العربي للمصارعة"، موضحاً أن "مهدي حسن إسماعيل سمي ضمن اللجنة الفنية للاتحاد العربي في الدورة الرياضية العربية التي ستقام في الجزائر خلال شهر تموز المقبل".

وأشار إلى أن "هذه التسمية تعد انجازاً جديداً يسجل لرياضة المصارعة العراقية، ويضاف إلى الإنجازات الدولية الأخيرة التي تحققت على الأصعدة الدولية كافة".

وشهدت العاصمة بغداد، ولأول مرة في تاريخ اتحاد المصارعة العراقي مطلع العام الحالي، إقامة دورة تدريبية وتحكيمية دولية، بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية، حاضر فيها محاضرون دوليون، وهما (كمال بو عزيز) نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد العربي للمصارعة، و(أحمد خضري) المحاضر الدولي، مدير التطوير بالاتحاد العربي للمصارعة.