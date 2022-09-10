سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكمان عراقيان يقودان التصفيات الآسيوية للشباب في الدمام

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-10T10:56:00+0000
حكمان عراقيان يقودان التصفيات الآسيوية للشباب في الدمام

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تكليف حكمين عراقيين لقيادة مباراة افتتاح تصفيات كأس آسيا للشباب في السعودية.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلف الحكم الدولي المساعد أحمد صباح، والدولي يوسف سعيد، حكماً رابعاً ليكونا ضمن الطاقم التحكيمي لقيادة مباراة الافتتاح في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً بين منتخبي أوزبكستان والمالديف التي تقام في مدينة الدمام السعودية.

وأضاف البيان أن "التصفيات تنطلق من ٩/١٠ ولغاية ٩/١٨ بمشاركة منتخبات: السعودية (البلد المضيف) والمالديف وأوزبكستان والصين وميانمار".

related