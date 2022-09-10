حكمان عراقيان يقودان التصفيات الآسيوية للشباب في الدمام

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تكليف حكمين عراقيين لقيادة مباراة افتتاح تصفيات كأس آسيا للشباب في السعودية.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلف الحكم الدولي المساعد أحمد صباح، والدولي يوسف سعيد، حكماً رابعاً ليكونا ضمن الطاقم التحكيمي لقيادة مباراة الافتتاح في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً بين منتخبي أوزبكستان والمالديف التي تقام في مدينة الدمام السعودية.

وأضاف البيان أن "التصفيات تنطلق من ٩/١٠ ولغاية ٩/١٨ بمشاركة منتخبات: السعودية (البلد المضيف) والمالديف وأوزبكستان والصين وميانمار".