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حكمان عراقيان يديران مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-19T08:37:23+0000
حكمان عراقيان يديران مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز / سمت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، الحكمين الدوليين العراقيين، زيد ثامر، وميثم خماط، لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية، علاء عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد تلقى إشعاراً رسمياً يفيد به باختيار الحكمين زيد ثامر وميثم خماط لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي في قيرغيزستان للفترة من العاشر ولغاية الحادي والعشرين من شهر آيار المقبل".

وأضاف عبد القادر، "نتطلع بثقة إلى نجاح الحكمين في قيادة المباريات إلى بر الأمان، تأكيدا على براعة الحكم العراقي في المحافل القارية، وقدرته على التألق في المباريات الدولية".

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