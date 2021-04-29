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حكمان عراقيان يديران بطولة آسيا للاندية الأبطال في جدة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-29T10:33:03+0000
حكمان عراقيان يديران بطولة آسيا للاندية الأبطال في جدة

شفق نيوز / رشح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، يوم الخميس، الحكمين الدوليين فاضل كاظم وخالد شاكر للمشاركة في إدارة مباريات البطولة الآسيوية الـ 23 لكرة اليد لأندية أبطال الدوري.

وستقام البطولة في مدينة (جدة) السعودية خلال للمدة من 12 ولغاية 21 من شهر تموز المقبل.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة اليد، حسام عبد الرضا، إن "الحكمين الدوليين فاضل وخالد يقودان الآن مباريات الدوري القطري لكرة اليد، بناءً على طلب من الاتحاد القطري لكرة اليد، إلى الاتحاد الآسيوي".

وإضاف عبد الرضا، أن "ترشيح الحكمين الدوليين جاء لتميزهما في إدارة المباريات، إذ وفقا في جميع المهمات التي كُلفا بها".

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