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حكمان عراقيان للتصفيات الآسيوية لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-21T21:03:42+0000
حكمان عراقيان للتصفيات الآسيوية لكرة الصالات

شفق نيوز/ أسندَ الاتحادُ الآسيوي لكرةِ القدم مهمةً تحكيميةً جديدةً للحكمين (حسن محمد) و(هاوكار سالار) لقيادةِ مُبارياتِ التصفيات الآسيويّة لكرةِ الصالات التي ستنطلقُ في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور منتصف شهر أيار المقبل.

وقالَ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين: إن الاتحاد الآسيوي أرسلَ إشعاراََ رسمياََ بتكليفِ الحكمين ( حسن محمد وهاوكار سالار ) للمشاركةِ في قيادةِ مباريات التَصفيات الآسيويّة.

وأضافَ: ثقتنا عاليةٌ بقدراتِ حكامنا في النجاح، وإثبات كفاءةِ وتميز الحكام العراقيين في هذه المحافل المهمةِ لما يمتلكونه من براعةٍ في قيادةِ المُباريات إلى بر الأمان، وأيضاً يعدُ هذا التكليف دليلاً على أحقيةِ حكامنا بالتواجد في أفضل البطولاتِ الآسيويّة والعالمية.

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