حكمان عراقيان دوليان يقيمان ثلاث دعاوى قضائية ضد مدير دائرة الحكام

شفق نيوز/ أقام الحكمان الدوليان مهند قاسم ومحمد طارق أحمد، يوم الاثنين، ثلاث دعاوى قضائية ضد مدير دائرة الحكام علي صباح، على خلفية إيقافهم عن التحكيم لدورين متتاليين "بشكل شخصي".

وقال الحكم الدولي محمد طارق لوكالة شفق نيوز إنه مع زميله الدولي مهند قاسم أقام "ثلاث دعاوى قضائية ضد رئيس دائرة الحكام"، مبيناً أن "واحدة منها في لجنة الانضباط، والثانية في مركز التحكيم والتسوية، والثالثة في المحاكم العراقية".

وأضاف أن "الدعاوى الثلاث التي رفعت ضد مدير دائرة الحكام علي صباح، جاءت على خلفية إيقافهم عن التحكيم لدورين متتالية"، مردفاً بالقول: "إيقافنا عن التحكيم جاء لدورين متتالين بشكل انفرادي وشخصي، ومن دون أي عقوبة صادرة من الاتحاد العراقي بشكل رسمي".

يذكر أن الحكمين مهند قاسم ومحمد طارق، كانا قد ظهرا في إحدى اللقاءات التلفزيونية وتحدثوا عن أمور عامة تخص التحكيم في العراق ووضع الحكام العراقيين الشباب الذين لم يأخذوا فرصهم.