حكمان دوليان من قطر يقودان مباريات في "خليجي 25"

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تكليف حكمين دوليين قطريين لقيادة مباريات كأس خليجي 25 المقررة في البصرة.

وسمى الاتحاد الخليجي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الحكمان سلمان الفلاحي، وعبد الله المري، لقيادة مباريات ‎خليجي25 المقررة انطلاقها يوم الجمعة المقبل في البصرة.

وكان الطاقم التحكيمي الدولي الكويتي قد وصل إلى البصرة للمشاركة في إدارة مباريات كأس خليجي 25، ويتألف من عبد الله جمالي، وعبد الهادي العنزي، وسيد علي محمود، وهاشم الابراهيمي.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.