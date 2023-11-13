حكام العراق يهددون بمقاطعة الدوريات الكروية لحين استيفاء أجورهم: نفد الصبر

شفق نيوز/ لجأ حكام كرة القدم العراقيين إلى أسلوب جديد للضغط باتجاه استحصال حقوقهم المالية المتأخرة منذ الموسم الكروي الماضي، حيث هددوا مؤخراً بمقاطعة التحكيم في مختلف الدوريات كوسيلة لإنهاء ما اعتبروه "معاناة متواصلة".

ويبدو أن مشكلة الحكام ستبقى مستمرة دون حلّ بعد أن تلقوا العديد من الوعود بستديد مستحقاتهم لمرحلة ونصف المرحلة من الموسم السابق 2022-2023، لكن دون جدوى ولم "يقبضوا" غير وعود جديدة، على الرغم من ختام الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024.

يقول الحكم الدولي سالم عامر، لوكالة شفق نيوز "لقد أبلغتنا لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم بموضوع التخصيصات التي ستدخل خزائن الاتحاد الواردة من منح مالية أطلقها مجلس الوزراء والاتحاد الدولي، ونأمل ان تُسلم مستحقات الحكام بأقرب وقت بحسب الوعود كي لا يحدث خلل في منظومة التحكيم العراقي".

ويضيف "الأمر لا يقتصر فقط على تسديد الأجور المتأخرة بل ستكون هناك تعديلات في أجور الحكام اعتباراً من بطولة دوري نجوم العراق الحالي".

فيما يؤكد الحكم الدولي محمد سلمان، لوكالة شفق نيوز، أن الحكام لم يتخذوا "أي إجراءات أو قرارات للضغط باتجاه استحصال حقوقنا بعد أن وعدنا الاتحاد مؤخراً بصرف أجور التحكيم المتراكمة يوم الثلاثاء المقبل، سننتظر الوعود التي قطعت لنا ونأمل صرف الأجور".

غير أن الحكم الدولي واثق مدلل، حذّر في تصريحه لوكالة شفق نيوز، بأنه "في حال عدم استلام أجورنا يوم الثلاثاء المقبل فسوف تكون لنا وقفة يوم الأربعاء المقبل في الساعة 12 والنصف بعد الظهر وستستمر الوقفة لحين التسديد بالكامل".

ويلفت مدلل "لقد اخترنا هذا الوقت لأن منافسات الدوري توقفت بعد ختام الجولة الرابعة لفسح المجال أمام اللاعبين للمشاركة مع المنتخب العراقي في الاستحقاق الآسيوي ولقاء إندونيسيا يوم الخميس المقبل".

بدوره يوضح الحكم سلام عواد، في حديثه لوكالة شفق نيوز "لا أخفيك بأن حكامنا ممتعضون جداً مما يحدث، فقد نفد صبرهم كون أغلبهم أصحاب عوائل ويعتمدون على التحكيم في كسب قوتهم".

ويؤكد "في حال عدم صرف مستحقاتنا المالية ربما ستكون هناك مقاطعة للدوريات العراقية وسنلجأ إلى الإعلام الرياضي للضغط على الاتحاد فنحن منذ أكثر من ستة أشهر ننتظر صرف أجورنا دون جدوى".

ويشير الحكم ضياء جندل، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الوقفة الاحتجاجية للحكام يوم الأربعاء المقبل ستكون أمام مبنى اتحاد الكرة، في حال لم يتم صرف مستحقاتنا".

ويتابع "مستحقاتنا متأخرة منذ سنتين، بالإضافة إلى أجور ستة أشهر خاصة بحكام الدوري الممتاز ودوري النجوم، هناك أيضاً مبالغ المالية بذمة الاتحاد خاصة بتحكيمنا في دوريات الفئات العمرية والدرجة الأولى للموسم السابق، إلى جانب دوري المحترفين الذي انقضت منه أربع جولات حتى الآن، وما لم يتم صرف مستحقاتنا فنحن ماضون بمقاطعة جميع المباريات".

نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب، يبين لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة ودائرة الحكام طالبت المكتب التنفيذي للاتحاد بتصفير أجور الحكام لما تبقى من الموسم السابق".

ويضيف "رئيس الاتحاد عدنان درجال وعد بصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة".