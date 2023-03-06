حكام العراق ينهون مقاطعة مباريات الشرطة بعد وعود برد الاعتبار

شفق نيوز/ أعلن عضو دائرة الحكام / القسم الفني لؤي صبحي، يوم الإثنين، ان حكام العراق انهوا قرار مقاطعة تحكيم المباريات الخاصة بنادي الشرطة.

وقال صبحي لوكالة شفق نيوز، "بعد الاطلاع من قبل الأمين العام على مذكرة لجنة الحكام والمرسلة إلى لجنة الانضباط ومداولتها مع عضو الاتحاد، مشرف لجنة الحكام رحيم لفتة، ونائب رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة تم الحديث مع الحكام الدوليين وتم حل الموضوع بعد أن وعد رد اعتبارهم".

واضاف ان "الحكام سيقودون المباريات الخاصة بفريق نادي الشرطة بعدما وعد باتخاذ إجراءات مناسبة ترد اعتبارهم من قبل لجنة الانضباط".

واوضح ان "الحكام الدوليين سبق وان قدموا قراراً بطلب للاتحاد بعدم التحكيم لنادي الشرطة إذا لم يقم الاتحاد بمحاسبة عضو ادارة نادي الشرطة تحسين الياسري بعد تصريحه الأخير الذي وصف فيه الحكام (بحكام سوك الغزل)".

وكان عضو ادارة نادي الشرطة تحسين الياسري انتقد بشدة في تصريح صحفي حكام العراق، ما اعتبر تقليلاً من شأنهم وتشكيكا بقدراتهم وإمكانياتهم.

وطالب في تصريحه، اتحاد الكرة باستقطاب حكام محترفين من دول أخرى للسيطرة على الأخطاء الغريبة التي رافقت مباريات الفريق في الدوري الممتاز، سيما في مباراة نادي الشرطة بعد تعادله أمام الحدود بهدفين لهدفين ضمن منافسات الجولة التاسع عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

يشار إلى أن الحكم الدولي واثق مدلل استنكر تصريح "الياسري" الذي وصفه بالمشين، وطالب بفتح تحقيق.

ويستهل فريق نادي الشرطة مشواره في بطولة كأس العراق يوم غد الثلاثاء بلقاء فريق نادي مصافي الجنوب بتمام الساعة السادسة والربع مساءً في ملعب الشعب الدولي .