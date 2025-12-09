حكام العراق يلوحون بخطوات تصعيدية بسبب تأخر مستحقاتهم المالية

شفق نيوز- بغداد

أعربت رابطة حكّام كرة القدم في العراق، يوم الثلاثاء، عن استنكارها وشجبها الشديدين تجاه استمرار الاتحاد العراقي لكرة القدم في الامتناع عن صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام، ملوحة بخطوات تصعيدية في حال استمرار التأخير.

وذكرت الرابطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ "الرابطة ترفض بشكل قاطع هذا الإهمال المتواصل، الذي يُعد انتهاكًا واضحًا للحقوق المشروعة للحكام، الذين يُشكّلون الركن الأساس في ترسيخ العدالة والنزاهة داخل جميع المنافسات الكروية".

وأكدت أن "العلاقة بين الحكّام والاتحاد يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالعهود والواجبات"، مبينة أن "استمرار الاتحاد في عدم الإيفاء بالمستحقات المالية يمثل إخلالًا صارخًا بهذه المبادئ".

وأضافت أن "بقاء هذا الوضع على ما هو عليه يهدد استقرار منظومة التحكيم برمتها، ويقوّض الثقة المتبادلة، وقد يدفع الحكّام قسرًا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لضمان استرجاع حقوقهم كاملة".

وطالبت الرابطة، بـ"الصرف الفوري والعاجل لجميع المستحقات المالية المتأخرة دون أي تأخير أو مماطلة"، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة كافة لحماية حقوق الحكّام وصون كرامتهم المهنية والمالية، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقهم المشروعة".