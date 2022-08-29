حكام العراق يلوحون بترك الصافرة بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة

شفق نيوز/ لوح حكام العراق لكرة القدم، يوم الاثنين، بالاستقالة والاعتذار عن تكملة مشوارهم في إدارة مباريات الدوري الممتاز والفئات العمرية لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية.

وقال عضو دائرة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الكاظم حسن، لوكالة شفق نيوز، ان "حكام مباريات كرة القدم في العراق بكل صنوفهم لوحوا بالاستقالة وعدم قيادة أي مباراة في كل الدوريات العراقية بمختلف فئاتها وذلك لعدم استلام مستحقاتهم المالية".

وبين ان "حكام الدوري الممتاز لم يستلموا مستحقاتهم طوال المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم 2021-2022، اما حكام دوري الفئات العمرية فلم يستلموا مستحقاتهم للمرحلتين الاولى والثانية من الموسم نفسه".

واشار الى ان "الحكام أمهلوا الاتحاد فرصة اخيرة في حال عدم صرف مستحقاتهم سيتركون الصافرة ويغادرون التحكيم"، مبينا ان "الحكام يمرون بوضع صعب وتعبوا وبذلوا جهداً كبيراً في ادارة المباريات ولابد من تسليمهم مستحقاتهم".

وعلّق حسن الآمال على أن "يجد اتحاد الكرة حلاً لهذه الحالة لتلافي عرقلة سير منافسات دوريات الكرة في العراق"، مؤكدا ان "الحكام لم يدخلوا منذ مدة معسكرات خارجية ولم يجهزوا بالتجهيزات الخاصة بسبب الازمة المالية التي يعانيها الاتحاد".

بدوره أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، ان "ميزانية الاتحاد تأتي من عدة منافذ بعضها من الدولة واخرى من إيرادات الرعاية بالإضافة الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتتضمن تخصيصات الحكام وأنشطة رياضية اخرى".

واوضح ان "الدعم الدولي لم يصل لحد الان وفي حال وصول التخصيص سيتم صرف مبالغ الحكام لمختلف الفئات والصنوف"، مشيرا الى ان "الاتحاد قرر ايضا وفي حال توفر الاموال اقامة معسكر تدريبي لحكام العراق للدرجة الممتازة في تركيا وتجهيزهم بشكل جيد فضلا عن اقامة معسكرات تدريبية داخلية لباقي حكامنا العراقيين".

ولفت الى ان "دائرة ولجنة الحكام تعد من بين افضل اللجان العاملة في الاتحاد حيث طبقت كل المعايير الخاصة وعملت وفق النهج الصحيح وبمهنية عالية".

واعتبر لفتة ان "الحكم العراقي يستحق الاهتمام به وزجه في معسكرات ودورات مختلفة كما حرص على ذلك الاتحاد بوقت سابق من خلال اقامته عدة دورات تحكيمية على مستوى عال لحكامنا الاعزاء".

يذكر ان حكام العراق دعوا الاتحاد العراقي لكرة القدم من خلال احتجاجات وتجمعات، الى صرف أجور التحكيم مرات عديدة لكن لم يتم الصرف لحد الان.