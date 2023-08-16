حكام العراق يطالبون بأجورهم المتأخرة.. والاتحاد يردُّ: انتظروا الاتحاد الدولي

شفق نيوز/ طالب عدد من حكام العراق لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالحصول على أجورهم مقابل "مرحلة ونصف المرحلة" من الدوري الممتاز وباقي الانشطة الكروية، فيما دعاهم اتحاد الكرة إلى انتظار التخصيصات المالية الواردة من الاتحاد الدولي وحقوق النقل التلفزيوني.

وقال الحكم الدولي عامر سالم في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الحكم العراقي تحمل الكثير من الغبن بعدم تسلمه مستحقاته المالية رغم التعب والجهد الذي بذله منذ مرحلة ونصف المرحلة من الدوري الممتاز".

واضاف ان "عدم تسلم الاجور لم يقتصر على اجور حكام دوري الدرجة الممتازة بل شمل حكام الدرجة الاولى وباقي الدرجات والصالات والشاطئية، وغيرها من الانشطة الكروية المعتمدة لدى اتحاد الكرة العراقي".

وتابع سالم بالقول ان "الحكم العراقي تحمل صعوبات الحر والبرد والتنقل بين المحافظات وكان الاجدر ان يتم تسليمه الاجور اولاً بأول بدل من التأخير الطويل، ولاسيما ان الكثير منهم يعتبر التحكيم مصدر رزقه ورزق أُسرته مما يردهم من مبالغ مقابل اداء مهمة التحكيم".

وأشار إلى ان "الحكم العراقي قاد الكثير من المباريات واثبت جدارته وكانت اخطاؤه التحكيمية نادرة، واثبت علو كعبه في محافل دولية يكلف بها"، مبينا ان الاخطاء البسيطة لم تؤثر على النتائج العامة ولاسيما المباريات الحاسمة والنهائية".

من جانبه قال نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي محمد عرب في حديث لوكالة شفق نيوز "لقد رفع الاتحاد العراقي تقريراً للاتحاد الدولي للعبة للمطالبة بالتخصيص المالي منها اجور الحكام بغية صرف المبلغ المخصص وقدره 537 مليون دينار والتي تعتبر كآلية صرف متبعة دولياً مخصصة للحكام"، مبينا ان "الصرف سيكون بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واضاف عرب ان "الاتحاد لم يحصل ايضاً على مبالغ حقوق النقل التلفزيوني من قناة الرابعة الفضائية لحد الآن وفي حال تسلم الاتحاد مبالغ النقل المتفق عليها سيتم تسليم حكامنا اجورهم".

وبيّن ان "كل هذه الامور المالية بطريقها الى الحل، وسيحصل الحكم العراقي على استحقاقه بالكامل"، لافتاً الى ان "حكامنا لم يقصروا وبذلوا الجهد الكبير في اداء واجباتهم التحكيمية بشكل جيد ودون خلل او تقاعس".

يذكر ان عدداً من الحكام العراقيين تجمهروا امام مبنى الاتحاد العراقي لكرة القدم رافعين لافتات يطالبون خلالها بأجور تحكيمهم المتأخرة.