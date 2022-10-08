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حكام العراق يخططون لإضرابٍ قبل ساعات على انطلاق الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-08T08:30:10+0000
حكام العراق يخططون لإضرابٍ قبل ساعات على انطلاق الدوري الممتاز

شفق نيوز / أكد حكام عاملون بالدوري العراقي، يوم السبت، أنهم بصدد تنظيم إضراب ومقاطعة الدوري لحين صرف مستحقاتهم المتراكمة من الموسم الماضي بالكامل.

وقال الحكم الدولي حسين تركي، لوكالة شفق نيوز: "نحن كحكام نستغرب من الاتحاد العراقي لكرة القدم، على هذا التجاهل كونه لغاية الآن لم يفكر بحكامه المعتمدين ولا بأجورهم المتراكمة وسط صمت وتجاهل مطبق".

وأضاف تركي، أن "الدوري سينطلق غداً ولم يكلف الاتحاد نفسه  الاجتماع مع الحكام والتحدث عن أجورهم الخاصة بالموسم السابق، أو حتى يطمئنوهم بشأن تسديدها في وقت لاحق".

وأشار إلى أن "كل ذلك لم يحدث وجعلوا الموضوع (سكته) دون التطرق إليه"، مؤكداً أن "المشكلات وصلت إلى حد كبير، وفُقدت الثقة بين الاتحاد ولجنة الحكام والحكام، ولا أحد يعرف المصير وسط هذا التجاهل والصمت المتعمد".

ومن المقرر أن تنطلق غداً الأحد، منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022 – 2023.

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