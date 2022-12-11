حقيقة تعطيل الدوام الرسمي 10 ايام في البصرة بمناسبة خليجي 25

شفق نيوز/ نفت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي لمدة عشرة أيام قبيل انطلاق منافسات بطولة خليجي25.

وقال مسؤول قسم شؤون المواطنين في ديوان المحافظة، حكيم المياحي، لوكالة شفق نيوز "لا يوجد قرار بتعطيل الدوام الرسمي لمدة عشرة ايام في المحافظة مع اقتراب بطولة خليجي25".

واضاف "من روّج لهذه المعلومة اراد ارباك الوضع، وكان على وسائل الاعلام الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي، لان الحكومة في البصرة لم تقرر او حتى تناقش لغاية الان هذه الخطوة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، خبراً مفاده أنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في محافظة البصرة لعشرة أيام، وستبدأ العطلة قبل انطلاق كأس الخليج بأربعة أيام لتهيئة البصرة بشكل كامل ليوم الافتتاح واستقبال الجماهير وتستمر العطلة للأسبوع الأول من البطولة على أن يستأنف الدوام الرسمي في الدوائر خلال نهائي البطولة.