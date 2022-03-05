حقيقة التهديدات لملعب المدينة المخصص لإقامة لقاء العراق والإمارات

شفق نيوز / كشف مدير الشركة المنفذة لملعب المدينة الدولي، فلاح منفي، يوم السبت، عن حقيقة وجود تهديدات لملعب المدينة في العاصمة بغداد، والذي خصص لاحتضان مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإماراتي أواخر الشهر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكانت وسائل إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تناقلت أنباء تفيد بأن مدير الشركة المنفذة لملعب المدينة الدولي فلاح منفي قد أمر كوادره بمغادرة الملعب.

وفند مدير الشركة المنفذة، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأوضح أن "أمراً صدر من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بمنع كوادر الشركة من الدخول إلى الملعب".

وأشار منفي، إلى أن "كوادر الشركة هي التي قامت بإدارة تشغيل كل المنظومات ومرافق الملعب أثناء مباراة نهائي غرب آسيا للشباب، وكذلك المباراة الودية مع منتخب أوغندا".

ولفت إلى وجود كتب وتواقيع بخصوص المنهاج التدريبي الذي أقامته الشركة لكوادر وزارة الشباب والرياضة، إذ تعتبر هذه الكتب "أكبر دليل على كذبهم" حسب قوله، مبيناً أن "العقد ينص على تدريب كوادر من الوزارة لتشغيل الملعب وأجهزته".

وتحدثت وسائل إعلامية أيضاً، أن منفي سحب الكادر بدون تدريب كوادر وزارة الشباب والرياضة، وأن الدائرة الهندسية بالوزارة سجلت أكثر من 100 مخالفة للمواصفات بعد التسليم الأولي.

وينص العقد المبرم بين الشركة المنفذة والوزارة، على دفع الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من إكمال النواقص في الملعب والتي لم تكمل حتى الآن، الأمر الذي يستخدمه منفي للضغط على الوزارة عبر التهديد بعدم إقامة مباراة الإمارات المقبلة إلا بتسليم الدفعة الأخيرة، وفقاً لوسائل إعلامية.