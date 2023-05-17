حفل افتتاح "خليجي 25" يفوز بذهبيتين في جوائز إيفينتكس العالمية

شفق نيوز/ فاز حفلُ افتتاح كأس الخليج العربيّ "خليجي 25"، الذي استضافه الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم في مدينةِ البصرة مطلع العام الحالي، بجائزةِ إيفينتكس الذهبيّة السنوي بنسختها الـ (13).

وقال رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن فخورون للغايةِ بهذا الانجازِ الذي يحتفي أيضاً بلحظةٍ تاريخيةٍ للعراق".

وبارك رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم للعراق والعراقيين والجمهور الذي "كان أحدَ أهم معالم نجاح البطولة، وضربَ بتشجيعه رقماً قياسياً في حُضوره بملعبي جذع النخلة والميناء الأولمبي".

وأوضح ان "دور الأشقاء في دول الخليج كان مميزاً للغاية في دعمه وإصراره على الحُضورِ إلى العراق، ودعم إقامةِ بطولة كأس الخليج في العراق".

وأردف، "لقد كان حفلُ الافتتاح رائعاً لتاريخنا وثقافتنا، وبعثَ فينا إحساساً عميقاً بالفخر والعز الوطنيّ، كما أكدَ التزامنا بتقديم تجربةٍ استثنائيةٍ لجمهور كرة القدم".

وجاءَ فوز العراق بالذهبية عن فئتي "حفل الافتتاح" و"اختيار الجمهور"، وذلك في نسخةِ العام الحالي 2023، وهي أحدُ أكثر الجوائز المرموقة في العالم بالفعالياتِ المتميزة والصناعات التسويقيّة الخبيرة، والذي تحتفي فيه جوائز إيفنتكس.