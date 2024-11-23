حظر التجوال يجبر اتحاد اليد على تغييرات في مباريات الجولة الرابعة بدوري النخبة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، يوم السبت، عن إجراء تعديل على جدول مباريات الدور الرابع لدوري النخبة للرجال بسبب تمديد حظر التجوال بين المحافظات.

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "تغييراً حدث بمواعيد الجدول بسبب تمديد الحظر ومنع التنقل بين المحافظات للفرق واللاعبين وصعوبة الاستعداد لخوض المواجهات، مما دعا الاتحاد لتغيير التوقيتات إلى يوم الأحد المقبل".

وأضاف أن "لجنة المسابقات في اتحاد اليد قررت إجراء تغييرات في الدور الرابع من المرحلة الأولى، على أن تنطلق يوم غد الأحد بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلاقي فريق السليمانية في الأولى ضيفه فريق الحشد الشعبي، ويلاقي فريق القاسم في الثانية فريق الكرخ، بينما يواجه فريق الناصرية ضيفه بلدية البصرة في آخر مواجهات الأحد".

وتابع رياض: "تقام مباراتان يوم الاثنين المقبل؛ حيث يواجه في الأولى فريق ذي قار ضيفه فريق الشرطة، ويلاقي في الثانية فريق الفتوة ضيفه فريق ديالى".

‏ولفت إلى أنه "ستجري مباراتان في ختام الجولة الرابعة من المرحلة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يستضيف في الأولى فريق الكوفة فريق المسيب، بينما يواجه فريق كربلاء في الثانية ضيفه فريق الجيش، ‏في حين سيكون فريق البصرة في حالة انتظار في هذه الجولة".