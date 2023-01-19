حضور غير مسبوق .. نساء وأطفال يزينون ملعب جذع النخلة استعدادا لنهائي "الحلم"  (صور)

شفق نيوز / بعيدا عما يجري خارجه من صخب، يمتلئ ملعب جذع النخلة ومنذ ساعات ساعات الصباح الباكر وحتى لحظة إعداد هذا الخبر بالمشجعين والمشجعات والأطفال الذين حضروا نهائي خليجي 25 بين المنتخبين العراقي والعماني.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز صوراً تُظهر المؤازرة الجماهيرية المهيبة من النساء والشباب وحتى الأطفال الذين رفعوا أعلام المنتخب العراقي في المواجهة النهائية في البطولة التي افتقدها العراق منذ أكثر من أربعة عقود.

وفي ظل أزمة الجماهير الغفيرة وحالات التدافع ومحاولات إبعاد ممن لا يملكون بطاقات الدخول واحتمالية تأجيل المباراة من عدمها، كان الحضور داخل ملعب جذع النخلة يروي قصة اخرى عبر العدد الهائل وغير المسبوق من المشجعين الذين غصت بهم المدرجات استعداداً للنهائي المرتقب والحلم بتتويج المنتخب العراقي بلقب خليجي 25 من مدينة البصرة .