حضور "تاريخي" لجماهير أربيل لمؤازرة فريقها في نهائي كأس العراق (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي أربيل، اليوم السبت، وصول عدد وصفته بـ"التاريخي" من جماهير الفريق لحضور مباراة فريقهم في نهائي كأس العراق بملعب الشعب الدولي.

وقال مدير علاقات نادي أربيل ريبين رمزي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "أكبر ترحال جماهيري وصل بغداد في تاريخ الكرة الاربيلية والذي وصل الى أكثر من 6000 مشجع أربيلي".

وأضاف أن "الجمهور الاربيلي توافد الى بغداد منذ يوم أمس ولحد الآن ليبلغ العدد اما لا يقل عن ستة الاف مشجع حضروا الى بغداد لتشجيع فريق اربيل في نهائي بطولة كأس العراق".

واكد رمزي "انه لم يحدث في أي وقت ان يصل مثل هكذا عدد من الجمهور الاربيلي للحضور الى بغداد او اي محافظة عراقية لتشجيع فريق أربيل".

ويلاعب فريق القوة الجوية منافسه أربيل، في الساعة 8:30 من مساء السبت، لحساب نهائي بطولة كأس العراق، المقررة في بغداد على ملعب الشعب الدولي.

وكان قائد مشجعي نادي القوة الجوية "كابو" علي المالكي، قد أكد لوكالة شفق نيوز؛ تهيئة أكثر من (100) دار سكنية في مدينة الصدر والمناطق الأخرى لاستقبال جماهير أربيل الوافدة إلى بغداد، لتشجيع فريقها الكروي في ختام كأس العراق.