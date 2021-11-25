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حصيلة 7 مواجهات في اليوم الأول لبطولة الجمهورية بكرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-25T20:17:26+0000
حصيلة 7 مواجهات في اليوم الأول لبطولة الجمهورية بكرة السلة

شفق نيوز/ شهد اليوم الاول من بطولة الجمهورية لكرة السلة لمنتخبات المحافظات، الخميس، سبع مواجهات اتسمت اغلبها بالندية و الاثارة لتقارب النقاط في النتيجة النهائية و نتائج الفترات الاربعة.

وخاضت المجموعة الاولى اربع مباريات جمعت الاولى منتخب ديالى مع منتخب واسط و انتهت نتيجة المباراة لصالح مدينة البرتقال بفارق نقطتين ٤٧-٤٥. 

وفي المواجهة الثانية و التي جمعت ابناء البصرة الفيحاء مع ابناء صلاح الدين في لقاء مالت كفته الى منتخب البصرة بعد جمعهم ٦٧ نقطة كانت كافية ليعلنوا الفوز على فريق صلاح الدين الذي اكتفى بتحقيق ٣٥ نقطة لم تكن كافية في يومهم الاول. 

المواجهة الثالثة اكرم الكربلائيون ضيوفهم من الانبار بعد ان حقق الاخير ٤٦ نقطة مقابل ٤١ نقطة لاهل الدار و المستضيف للبطولة الشبابية و بفارق خمس نقاط فقط . 

المواجهة الاخيرة لحساب المجموعة الاولى و التي احتضنتها قاعة الجماهير جمعت منتخب ذي قار مع منتخب النجف ليثبت النجفيين احقيتهم و يعلنوا الفوز ب ٧٠ نقطة مقابل ٣٣ نقطة لمنتخب ذي قار . 

اما منافسات المجموعة الثانية و التي  جرت بواقع ثلاثة مواجهات التقى فيها منتخب بابل مع منتخب السليمانية الذي حضر ليفوز السليمانية ٨٧ نقطة على بابل الذي جمع ٧٤ نقطة . 

اما المواجهة الثانية و هي العلامة الفارقة من بين المواجهات السبعة لليوم الاول و التي جمعت منتخب ميسان مع منتخب الديوانية و التي اثبت بها ابناء الديوانية علو كعبهم بعد ان جمعوا ١٠٣ نقطة و هي اعلى نتيجة من بين جميع المنتخبات بينما لم يستطع ابناء ميسان مجاراة الخصم واكتفوا بتسجيل ٢٣ نقطة فقط . 

و في اخر مواجهات اليوم الاول التقى ابناء منتخب بغداد مع منتخب نينوى لتميل كفة المبارة صوب بغداد بعد ان سجلوا ٥٨ نقطة مقابل ٤٥ نقطة لفريق نينوى .

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