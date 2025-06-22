حصيلة كبيرة لحادث انهيار جزء من ملعب كرة قدم في الجزائر

شفق نيوز/ لقي عدد من المشجعين الجزائريين مصرعهم إثر سقوطهم من المدرجات العلوية لملعب خمسة يوليو، أثناء الاحتفال بتحقيق مولودية الجزائر لقب بطل الدوري لكرة القدم.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، بارتفاع عدد الوفيات جراء الحادث المأساوي الذي شهده ملعب خمسة يوليو.

وقالت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "مشجعَين آخرين توفيا في المستشفى".

وأضاف البيان، أن "مستشفيات العاصمة استقبلت أكثر من 70 مصابا"، مؤكداً أن "عدداً منهم خرج بعد تلقي العلاج".

وعلى خلفية الحادث، توجه لاعبو مولودية الجزائر ورئيس النادي رفيق حاج رجم إلى مستشفى بني مسوس في العاصمة للاطمئنان على المشجعين والتبرع بالدم.

كما أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء مراسم تتويج نادي مولودية الجزائر الذي قد توج بلقب الدوري الجزائري للموسم الثاني على التوالي، والتاسع في تاريخه.