حصل ما نخشاه.. مدرب العراق لكرة الطاولة يفتح النار على الاتحاد: الطائفية والسياسة دخلت فيه

شفق نيوز/ شن مدرب العراق لكرة الطاولة عقيل جبار، يوم الجمعة، هجوماً عنيفاً على اتحاد كرة الطاولة، مشيراً إلى أن الطائفية والسياسة دخلت في الاتحاد من أوسع الابواب وحصل ما كنا نخشاه خلال السنين الماضية.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، إن "مدير المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة حكمت جواد لا يرغب بتواجد لاعبي المحافظات وبالخصوص لاعبي محافظة ذي قار في المنتخب الوطني المشارك في بطولة غرب اسيا لكرة الطاولة للمنتخبات الوطنية في عمان الأردنية".

وأضاف، انه "طالب مدير المنتخبات (حكمت جواد) بالتجهيزات قبل دخول المباريات بطولة غرب اسيا، لكنه رفض توزيع التجهيزات الرياضية على لاعبي محافظة ذي قار و النجف حصرا"، مؤكدا ان "جواد طالبني بنزول لاعبات ذي قار أثناء فوزهن بإحدى ميداليات البطولة، من منصة التتويج، اذ قال : (تريد تصير 150 ميدالية للناصرية)".

وطالب جبار،بـ(تحقيق فوري من رئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال و اللجنة الاولمبية مما ورد في احداث بطولة غرب اسيا"، مهددا بــ "مغادرة مدينته الناصرية اذا لم يستعيد حقوقه من قبل محبي منتخب الطاولة في محافظة ذي قار".

واكد عقيل جبار، انه "سيضطر لانهاء مسيرته التدريبية مع المنتخبات الوطنية في حالة استمرار (حكمت جواد) بمنصب مدير المنتخبات الوطنية العراقي ".

وتابع، ان "السياسة والطائفية دخلت برياضة الطاولة ١٠٠٪ وهو ما كنا نخشاه في السنين الماضية، اذ ان رئيس الاتحاد هردي رؤوف خاضع لمدير المنتخبات الوطنية (حكمت جواد) بشكل كلي، وهذا الاخير قام بتوزيع طاولات البطولة الدولية الاخيرة الى بغداد والسليمانية فقط اما ذي قار ففي النسيان ".