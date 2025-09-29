حصري.. سبب عدم سفر رونالدو إلى بغداد

شفق نيوز- بغداد/ الرياض

أكد الصحفي الرياضي السعودي عيسى المسمار، يوم الاثنين، أن النجم العالمي كريستيانو رونالدو لن يحضر إلى العراق لخوض مباراة فريقه النصر السعودي أمام الزوراء العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وقال المسمار، لوكالة شفق نيوز، إن الأقاويل والشائعات تتزايد كالعادة حول تواجد رونالدو في بغداد، لكنه أكد أن النجم البرتغالي قطعاً لن يشارك في المباراة الآسيوية المرتقبة.

وستقام مباراة الزوراء والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، في بغداد يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 من شهر تشرين الاول المقبل، على ملعب الزوراء في الساعة 9:15 مساءً بتوقيت العراق والسعودية .

وبين المسمار أن رونالدو سيتخلف عن مرافقة وفد فريق النصر المتوجه إلى العراق لخوض اللقاء ، كما تخلف عن وفد نادي النصر في زيارته إلى العراق لخوض موجهة الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي.

وأضاف أن المدرب جيسوس سيمنح الفرصة للاعبين البدلاء الذين يثق بقدراتهم الفنية العالية للمشاركة في هذه المواجهة.

وأشار الصحفي السعودي، الى ان السبب وراء عدم مشاركة رونالدو يعود إلى أن فريق النصر يشارك في منافسات "الصف الثاني" من البطولة الآسيوية (دوري أبطال آسيا 2) .

وكانت ادارة الزوراء خصصت محل إقامة فاخرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أفخم فندق في العاصمة بغداد (فندق قلب العالم)، بعد ان تأكد حضوره مع فريقه النصر السعودي لمواجهة نادي الزوراء العراقي، ومساحة مكان اقامته 250 متر، وتحوي على إطلالة كاملة على نهر دجله، وجاكوزي داخل إحدى غرف النوم وتلفزيون 65 بوصة وسينما عائلية وانترنت غير محدود، وأجهزة رياضية للتدريب.