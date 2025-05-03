حصري.. درجال يحسم أمر قيادته للمنتخب العراقي في طريق المونديال

شفق نيوز/ حسم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، الجدل بشأن قرار قيادته للمنتخب الوطني في المباراتين المتبقيتين ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، "لن أدرب المنتخب العراقي، وأود أن اؤكد ذلك للذين يترقبون تدريبي لأسود الرافدين"،كاشفاً في ذات الوقت "اننا كاتحاد عراقي اقتربنا من تسمية مدرب اجنبي".

وأضاف درجال، أن "قرار قيادتي للمنتخب كمدرب، أمر صعب جداً بل شبه مستحيل، وأننا متجهون للتعاقد مع مدرب أجنبي ومناقشة عدد من الأسماء التدريبية المهمة".

وبين درجال، أن "عدداً من الطروحات المحترمة من مختصين وأعضاء اتحاد يرغبون بأن أتولى المهمة، لكن ذلك شبه مستحيل مع شكري للجميع، لثقتهم العالية بي".

وكشفت لجنة المنتخبات أسماء المدربين المرشحين لقيادة المنتخب وهم الارجنتيني هيكتو كوبر، والإسباني فيليكس شانسيز، وباولو سوزا البرتغالي، والاسباني ماركو لوبيز، والاسترالي غراهام أرنولد، والبرتغالي كارلوس كيروش.

يذكر ان لجنة المنتخبات المكلفة باختيار مدرب المنتخب مؤلفة من عدنان درجال، والنائب الأول يونس محمود، وأعضاء الاتحاد محمد ناصر، وغانم عريبي، وخلف جلال.

وتسلم درجال تدريب أسود الرافدين، عام 1992، كأصغر مدرب درب منتخب العراق بعمر 32 عاما، لمدة عام ونصف تقريبا، لعب المنتخب خلالها 20 مباراة، انتهت أربع منها بالخسارة وخمس تعادلات وإحدى عشرة مباراة بالفوز، كما درب فريق الوكرة القطري عام 2012.