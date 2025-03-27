حصري.. برتغالي ومغربي ومحلي يتصدرون قائمة تدريب العراق مع استبعاد حمد

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة العراقي، غالب الزاملي، أن قرار إقالة المدرب خيسوس كاساس شمل الجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي بأكمله، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعلن عن طاقم جديد خلال المرحلة المقبلة.

وقال الزاملي في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "قرار الإقالة تم بالإجماع وأن الاتحاد يعتزم تشكيل كادر جديد يقود المنتخب في الاستحقاقات القادمة".

وأضاف أن "أعضاء الاتحاد طرحوا أسماءً سيجري دراستها من قبل لجنة فنية لاختيار أحدها في اجتماع مرتقب يوم 5 نيسان المقبل"، لافتًا إلى أن "الخيارات المطروحة تضم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والمغربي حسين عموتة، إضافة إلى مدربين محليين لم تذكر أسماؤهم".

وأوضح الزاملي أن "اسم المدرب عدنان حمد قد تم استبعاده من بين الأسماء المقترحة".