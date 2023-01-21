حصد 74 وساما.. العراق بطلا "للعرب" برفع الأثقال للمتقدمين

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للشباب، من تحقيق المركز الأول في بطولة العرب برفع الأثقال للمتقدمين والتي اختتمت اليوم في العاصمة السورية دمشق.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال محمد كاظم مزعل لوكالة شفق نيوز؛ إن منتخب شباب العراق حقق ايضا المركز الثاني كما حقق منتخب الناشئين المركز الثاني في منافسات فئة الناشئين ببطولة العرب.

وأضاف مزعل ان رباعي العراق حققوا 74 وساماً تنوعت بين 37 وساماً ذهبياً و26 وساماً فضياً و11 وساماً نحاسياً في ختام جدول الأوسمة لمنافسات الفئات الثلاث للمتقدمين والشباب والناشئين.