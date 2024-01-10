إحصائية لأبطال آسيا منذ انطلاقتها.. اليابان الأكثر تتويجاً والسعودية الأولى عربياً

شفق نيوز/ مع قرب انطلاق نهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل في قطر، بمشاركة 24 منتخباً بينها 10 منتخبات عربية، يتبادر إلى الأذهان المنتخبات الأكثر فوزاً بالكأس القاري والتي تتصدرها اليابان.

وبمناسبة انطلاق هذا الحدث الكروي الآسيوي الكبير، نستعرض في هذا الرصد سجل الفائزين بكأس آسيا منذ إطلاق المسابقة في العام 1956، إذ تبرز اليابان كاكثر المتوجين اسيوياً والسعودية عربياً كما يأتي:

1956: كوريا الجنوبية (هونغ كونغ كانت مستضيفة للبطولة)

1960: كوريا الجنوبية (كوريا الجنوبية)

1964: إسرائيل (إسرائيل - لم تعد تشارك في المسابقات الآسيوية)

1968: إيران (إيران)

1972: إيران (تايلاند)

1976: إيران (إيران)

1980: الكويت (الكويت)

1984: السعودية (سنغافورة)

1988: السعودية (قطر)

1992: اليابان (اليابان)

1996: السعودية (الإمارات)

2000: اليابان (لبنان)

2004: اليابان (الصين)

2007: العراق (إندونيسيا، ماليزيا، تايلاند، فيتنام)

2011: اليابان (قطر)

2015: أستراليا (أستراليا)

2019: قطر (الإمارات)

الأكثر تتويجا:

1- اليابان - أربعة ألقاب

2- السعودية - ثلاثة ألقاب

3- إيران - ثلاثة ألقاب

4- كوريا الجنوبية.. لقبان

5- إسرائيل، الكويت، أستراليا، العراق، قطر - لقب واحد.