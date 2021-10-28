حصاد كبير لسباحي العراق وتحقيق ذهبية تاريخية في "أبو ظبي"

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني للسباحة حصاداً كبيراً ولاسيما بعد الحصول على ميدالية ذهبية وهي الأول من نوعها بتاريخ السباحة العراقية بإسم السباح حسن صاحب بسباق 50 متراً ظهر في بطولة العرب المقامة حاليا في "أبو ظبي".

وحصد العراق اوسمة ملونة خلال مشاركته في البطولة العربية في السباحة الجارية في الإمارات.

وحصل السباح عصام صادق على الوسام الفضي في سباق 100 م ظهر ، وحصل السباح البطل حسن صاحب كاظم على الوسام البرونزي في سباق 200م صدر،

كما حصد السباحون على ثلاثة اوسمة برونزية في البطولة العربية بالسباحة الأولمبية للمجرى القصير التي تجري في "ابو ظبي" حيث كانت النتائج

حصول السباح البطل بكر سلام علي على الوسام البرونزي في سباق 400 م منوع.

وحصل السباح البطل حسن صاحب كاظم على الوسام البرونزي في سباق 100م صدر.

وحصل السباح محمد عصام صادق على الوسام البرونزي في سباق 100م فراشة.

وقال خالد كبيان رئيس الاتحاد العراقي للساحة لوكالة شفق نيوز، إن هذا الإنجاز الذي تحقق جاء بتكاتف الهمم من ادارة ومدربين ولاعبين .

واضاف ان "الانجاز جاء رغم كل الصعاب والعوائق التي تواجهنا" ، مردفا بالقول "لقد تحديناها جميعا وتحدينا المستحيل حتى تفوقنا على منتخبات لها تاريخ كبير في مجال السباحة".