"حسين ودوسكي" يصلان إسبانيا ويلتحقان بتدريبات المنتخب العراقي

شفق نيوز/ وصل محترف سلوفاكو التشيكي اللاعب "ميرخاس دوسكي"، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار مدينة ملقا الإسبانيّة للالتحاق بصُفوف المنتخب الوطني في معسكره التدريبي الذي انطلق في مدينة خيريز ويستمر لغاية 20 من الشهر الحالي.

كما وصل محترف الصفاقسي التونسي "حسين علي"، فجر اليوم الثلاثاء، إلى نفس المطار للالتحاق بصُفوف منتخبنا الوطنيّ في معسكره التدريبيّ الذي انطلق في مدينة خيريز ويستمر لغاية 20 من الشهر الحالي.

وكان المنتخب الوطنيّ بدأ تدريباته في معسكر إسبانيا، وذلك بإقامة وحدةٍ تدريبيةٍ صباحيّة امس الاثنين في ملاعب التدريبات الخاصة بمقرّ إقامة الوفد العراقيّ في مدينة خيريز .

وشارك في تدريبات اليوم (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، أحمد يحيى، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، فرانس ضياء، مناف يونس، مصطفى ناظم، مهند علي، الآن محي الدين، أسامة رشيد، زيدان إقبال، أمجد عطوان، همام طارق، شيركو كريم، حسن عبد الكريم، أيمن حسين، إبراهيم بايش وعلي فائز.