حسين سعيد: قرار اقامة خليجي 25 بالبصرة جاء متاخراً وستفتح آفاقاً واسعة للعراق

شفق نيوز/ وصف حسين سعيد رئيس اتحاد الكرة السابق، يوم الخميس، قرار إقامة البطولة في البصرة بـ"المتأخر"، مشيرا إلى أنه استحقاق طال انتظاره.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بطولة خليجي كان المفروض بعد إقامتها باليمن عام 2010 بنسختها العشرين وعندما سلمنا الرئيس الراحل علي عبد الله الصالح علم البطولة على أساس اقامتها بالعراق لكن الظروف التي مرت على الكرة العراقية واحداث داعش والظروف في العراق أدت إلى سحب البطولة من العراق لحين اقامة خليجي 24 في قطر رجع الملف العراقي ينشط مجددا".

وأضاف؛ أن "الوزارة حينها والاتحاد السابق برئاسة عبد الخالق مسعود وكنت معهم شخصيا؛ قمنا بتقديم ملف طلب استضافة العراق للبطولة"، مشيرا الى ان "الملف نال استحسان الاخوة الخليجيين، ليستكمل الاخوة الحاليين بجهود كبيرة لاستضافة البطولة المقبلة التي اقرت ان تقام في البصرة".

واكد ان "بطولة خليجي 25 ستفتح آفاقا كبيرة في كل المجالات وليس للرياضة فقط، خصوصا بعد الدعم الذي تلقاه العراق من الاخوة الخليجيين"، موضحاً ان "البصرة ستكون محط انظار الاعلام والشخصيات الاجتماعية والسياسية والجماهير ونجوم الرياضة، وعلى العراق العمل الجاد والبدء من الان لاكمال كل المتطلبات والنواقص والنقاط التي شخصتها اللجنة التفتيشية".

وشدد على ضرورة وضع خطة تنظيمية كاملة والاهتمام بالإجراءات الوقائية، لافتاً إلى أنه لابد من نثبت وقت البطولة بغية وضع آلية زمنية لاكمال كل المستلزمات وذلك لعكس صورة جيدة ليكون القادم رفع الحظر عن كل ملاعبنا العراقية ويؤيدنا بذلك كل الاخوة الخليجيين من خلال وقفتهم الحقيقية مع هذا الملف الذي استمر طويلا.