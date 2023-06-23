حسين سعيد: الأولمبي يحتاج رعاية خاصة لبلوغ أولمبياد باريس

شفق نيوز / شدد رئيس الاتحاد العراقي السابق لكرة القدم، حسين سعيد، يوم الجمعة، على ضرورة الاهتمام بالمنتخب الأولمبي وإعداده من خلال برنامج خاص ومتقن، قبل الدخول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تحقق من نتيجة طيبة في بطولة غرب آسيا والتتويج باللقب، يدعو الجميع إلى الاهتمام بهذا المنتخب ودعم مدربه وكادره المساعد، لإعانته على أن يكون في طريق الإعداد المثالي الذي يستحقه، لأجل بلوغ أولمبياد باريس، لا سيما أن المنتخب يضم جهازاً فنياً رائعاً ولاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال بإمكانهم تحقيق ما يسعى الجميع إليه".

ودعا رئيس الاتحاد السابق، القائمين على اتحاد الكرة الحالي، إلى أن تكون مرحلة التحضير المقبلة بشكل مثالي جيد، وكذلك دعم المدرب راضي شنيشل بمهمته من خلال منحه فسحة أكبر للتعرف على لاعبين محترفين ومحليين أيضاً وتهيئة معسكرات تدريبية ومباريات على مستوى عالٍ، لا سيما وأن أبواب المنتخب ستبقى مشرعة لغاية انطلاق المنافسات الآسيوية المقبلة، وهي فرصة جيدة لضم لاعبين جدد للمنتخب بغية الاستفادة منهم.

وأبدى سعيد ارتياحه لـ"إقامة بطولة غرب آسيا في العراق، التي أثبتت نجاحاً كبيرا مع وجود الدعم الكبير لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكداً أن "الموافقات على إقامة غرب آسيا في العراق جاءت بعد اعتذار الإمارات عن استضافتها".

وتابع بالقول: "قد أسهمت أنا شخصياً حينما كنت قبل انتهاء مهمتي عضواً في المكتب التنفيذي ورئيساً للجنة المسابقات باتحاد غرب آسيا، لتصدر بعد محاولات مستمرة، الموافقة الرسمية لاحتضان العراق للبطولة وكان القرار حينها مكسباً لبلدنا العزيز".

وأشاد حسين سعيد، بـ"دعم الأطرف التي أسهمت بإنجاح بطولة غرب آسيا في بغداد وكربلاء، بدءاً من رئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة العراقي والوزارات والمؤسسات الساندة، إضافة للجمهور العراقي الذي يستحق التصفيق إذ كان له دور كبير في إنجاح البطولة ومنحه نكهة رائعة للمنافسات".

وكان منتخب العراق الأولمبي، قد توج بلقب بطولة غرب آسيا الرابعة في تاريخه، بعد فوزه في مباراة الختام على إيران بركلات الترجيح 5-4.