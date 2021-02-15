حسين سعيد: الهيئة العامة طلبوا مني الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد الكرة السابق حسين سعيد؛ يوم الاثنين، انه يدرس مسألة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة العراقي بعد مطالبة العديد من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد له. مشيرا إلى أن موضوع ترشحه لم يحسم بعد.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز؛ أنا حالياً بعيد عن التصريحات اما بشان تساؤلات الشارع الرياضي عن الترشح لرئاسة الاتحاد فسيكون في حينها لكل حادث حديث.

واضاف؛ انا مبتعد بسبب وباء كورونا الذي انتشر وغزا العالم، وقمت بأخذ الجرعة الأولى من اللقاح وبانتظار أخذ الجرعة الثانية قبل نهاية الشهر الحالي وبالتالي سيتمكن من السفر والمجيء للعراق بدون أجراءات الحجر.

ودعا سعيد العراقيين والرياضيين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية من الوباء بسبب موجة جديدة وبدأت الإصابات بالتزايد والانتشار.

وأضاف سعيد أنه وبعد أخذ الجرعة الثانية سأتوجه في البداية إلى اربيل لإكمال بعض الأشغال الخاصة ومن ثم سأزور بغداد بعد غياب طويل لمداولة بعض الامور التي تخص مشواري الإداري المقبل مع كرة القدم.

وتابع أن الكثير من الاخوة في الهيئة العامة طلبوا مني أن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي، لكني كما أسلفت لم احسم امري بعد وأدرس الموضوع من كل جوانبه حتى اتخذ القرار النهائي.

وبين سعيد؛ بعد اتصال الاتحاد الدولي "فيفا" الذي وجه لي دعوة للحضور في نهائي كأس العالم للأندية، وحضرت فعلاً للدوحة استجابة لدعوته الكريمة، وعلى هامش البطولة، التقيت بالاخوة في الهيأة التطبيعية وتداولنا بكثير من الامور التي تخص الشأن الكروي العراقي مع الاخوة.

وبشأن قرار الترشح بين سعيد؛ أن اتخاذ القرار ما يزال مبكرا ويحتاج إلى دراسة من كل الجوانب حتى اقرر، واكرر القول سيكون حينها لكل حادث حديث ومازلت لم أحسم قراري بشكل نهائي مع تقديري وحبي واعتزازي بالجمهور العراقي الوفي والهيئة العامة وكل الجهات الخيرة التي ترغب ان اكون رئيسا لاتحاد الكرة العراقي للمرحلة المقبلة.

وحسين سعيد (مواليد 21 يناير 1958)، لاعب كرة قدم عراقي معتزل.يعتبر من أفضل من لعب كرة القدم في العراق ومن أفضل الهدافين في الكرة العراقية بتسجيله 78 هدف دولي.

شغل حسين سعيد بعد تركه للملاعب العديد من المناصب الإدارية مثل مدير مكتب العلاقات الخارجية في اللجنة الأولمبية العراقية ونائباً

لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وأميناً للسر ونائباً لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية وأمينها العام ومن قبل عضواً في لجنة اللعب

النظيف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثم عضواً في المكتب التنفيذي للأتحادين الآسيوي والعربي وعضواً في اللجنة الإعلامية للاتحاد الدولي لكرة

القدم ورئيس لجنة كرة القدم النسوية في الاتحاد العربي لكرة القدم وآخرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم..لما له خبرة بالتدريب والقيادة الإدارية.