حسين العنكوشي يعود لرئاسة نادي الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

قررت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأربعاء، تشكيل هيئة مؤقتة لنادي الديوانية تقود النادي لثلاثة أشهر مقبلة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد عاد بشكل رسمي الرئيس السابق للنادي حسين العنكوشي، لرئاسة نادي الديوانية المؤقت عن طريق اللجنة الاولمبية ليكون على رأس هرم النادي مجدداً.

وتألفت الهيئة المؤقتة الجديدة لنادي الديوانية من حسين العنكوشي رئيساً للنادي، وعامر ميري راضي نائباً للرئيس، وزيد رسول فخري اميناً للسر، وثائر خضير عبد الزهرة أميناً مالي، وواثق كاظم عبادي عضواً، بحسب المراسل.

وقد كلفت الاولمبية العراقية الهيئة المؤقتة لإدارة النادي لتسيير أموره والتهيئة لإجراء انتخابات خلال مدة 3 أشهر يتم من فيها اختيار الإدارة الجديدة للنادي.