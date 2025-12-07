حسن علي يمنح العراق ذهبية الزوجي وفضية الفردي في بطولة آسيا للتنس

شفق نيوز- الدوحة

حقق لاعب المنتخب العراقي حسن علي حاتم، يوم الأحد، انجازاً مميزاً بحصوله على المركز الأول في منافسات زوجي التنس، اضافة الى احراز المركز الثاني في منافسات الفردي، ضمن بطولة آسيا للتنس تحت 14 سنة "بنين" المقامة في دولة قطر.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت مشاركة 20 دولة اسيوية، من بينها قطر والصين واوزبكستان والهند وكمبوديا وكازاخستان والفلبين وغيرها من الدول المتقدمة في اللعبة على مستوى القارة".

وأضاف أن "لاعب المنتخب العراقي حسن علي حاتم قدم مستوى كبيراً في المواجهات التي خاضها في فعاليتي الفردي والزوجي"، مبينا أن "اللاعب حسن علي وزملاءه يحضون باهتمام كبير من قبل الاتحاد العراقي للتنس، وذلك في إطار السعي لدعم الطاقات الشابة وتطويرها، بما يساهم في بناء قاعدة قوية تشكل مستقبل المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية".