حسن أحمد يكشف سبب رفضه تدريب نادي القاسم

شفق نيوز- بغداد

كشف المدرب حسن أحمد، يوم الخميس، عن رفضه عرضاً رسمياً من إدارة نادي القاسم لتدريب فريقها الكروي في دوري نجوم العراق خلفاً للمدرب المستقيل وميض منير.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إنه رفض العرض بشكل قاطع بسبب الظروف "الصعبة" التي يمر بها النادي "طونه معاقب دولياً من التعاقدات ولا يملك الإمكانيات اللازمة لبناء فريق منافس".

وأوضح "تجربتي السابقة مع ناديي كربلاء والميناء كانت مشابهة حيث عانيت كثيراً في قيادتهما تحت ظروف مشابهة من الحرمان والعقوبات ولا أرغب في تكرار تلك التجربة".

وأكد أحمد أن "نادي القاسم اسم كبير في الكرة العراقية لكنه يعاني من نقص حاد في الدعم المالي ولا يملك حالياً لاعبين بمستوى يؤهله للمنافسة كما فرط بخمسة من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "الفريق يواجه أزمة حقيقية في ظل تعاقد أندية أخرى مع أبرز النجوم المحليين والأجانب مما يصعب من مهمة أي مدرب في تحقيق نتائج إيجابية مع القاسم".

وتابع "لا أرغب بأن يقترن اسمي فقط بتدريب الفرق المعاقبة فقد سبق وأن قدت الميناء تحت ظروف مشابهة وأنقذته من الهبوط كما استلمت تدريب كربلاء الموسم الماضي وهو في وضع صعب وتمكنت من تثبيت موقعه في مراكز آمنة قبل مغادرتي لكنه هبط لاحقاً بسبب نقص اللاعبين المحترفين والجاهزين".

يذكر أن المدرب وميض منير قدم استقالته من تدريب نادي القاسم عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام فريق النفط في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق في أسرع استقالة يشهدها الموسم حتى الآن فيما لم تحسم إدارة النادي قرارها بشأن قبول الاستقالة من عدمه.