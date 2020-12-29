حسن أحمد يكشف اسباب تركه للنجف ويمهل الادارة خمسة أيام لتسديد مستحقاته

شفق نيوز/ امهل حسن احمد مدرب نادي النجف ادارة النادي "خمسة ايام فقط" لتسديد مستحقاته المتأخرة.

وقال أحمد؛ لوكالة شفق نيوز "سأغادر الفريق في حال لم يتم تسديد مستحقاتي المتبقية"، موضحا أنه تسلم 25 مليون دينار فقط من عقده ، علما ان قيمة العقد المبرم 140 مليون دينار.

واشار الى انه "احتراما لإدارة النادي وجمهور النجف سيقود لقاء النجف أمام الحدود يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الـ12"، لافتا إلى أن "فترة الخمسة أيام منحها للإدارة من أجل أن يبحثوا عن مدرب آخر يقود الفريق".

وتابع احمد انه مازال يطالب النادي بمستحقات سابقة قدرها 90 مليون دينار عن قيمة عقده للموسم الماضي ولحد هذه اللحظة لم تسدد ايضا.

وأعرب مدرب نادي النجف، عن أسفه لهذا التجاهل المالي تجاهه لاسيما مع النتائج الرائعة التي يحققها الفريق الذين اغلب لاعبيه جاء بهم من الفرق الشعبية ولم يكلف النادي كثيرا، إذ يقف الفريق بمركز متقدم رغم تأجيل مباراتين له.

ونوه احمد إلى أنه لم يكن وحده ممتعضا من هذا الجانب، بل اللاعبين ايضا سيغادرون الفريق"، لافتا الى ان "عددا كبيرا من اللاعبين لا يمتلكون المال لشراء حذاء رياضي ويعانون من ضائقة مالية امام عوائلهم".