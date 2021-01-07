حسن أحمد يسمي مساعديه في قيادة الطلبة ويلزم الإدارة بدفع عقود اللاعبين

شفق نيوز/ سمّت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي المدرب حسن احمد لقيادة الفريق خلفا للمدرب المستقيل أحمد خلف.

وقال حسن احمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "مهمتي ستكون صعبة لكني واثق من مجموعة اللاعبين المتواجدين في الفريق".

وأضاف أحمد؛ "كان شرطي مع علاء كاظم رئيس النادي صرف دفعة مالية للاعبين من عقودهم وصرف جزء من عقد الجهاز الفني وقد وافق على الشرط".

وبين مدرب الطلبة؛ ان مهمته ليس بالسهلة وان الفريق بحاجة الى بناء وتنظيم ولمسات فنية وانه وعد الإدارة بأن يكون الطلبة مختلفاً بعد تسلمه المهمة.

وأوضح أنه تلقى عروضاً عديدة لكنه يميل للطلبة كونه فريق جماهيري ويمتلك قاعدة كبيرة في الوسط الكروي.

وتابع انه سمى معه جهازا فنيا مساعدا تألف من المساعدين بهاء كاظم وحيدر محمد ومدرب الحراس سعد ناصر.

وكان حسن احمد أخبر وكالة شفق نيوز في (29 كانون الأول 2020) بأنه سيغادر الفريق في حال لم يتم تسديد مستحقاته المتبقية، موضحا أنه تسلم 25 مليون دينار فقط من عقده، علما ان قيمة العقد المبرم يبلغ 140 مليون دينار.