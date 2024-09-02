حسن أحمد مدرباً لكربلاء بدلاً من الإسباني كارلوس هيرنانديز

شفق نيوز/ سمت الهيئة الإدارية لنادي كربلاء، يوم الاثنين، الكابتن حسن أحمد، مدرباً لفريقها الكروي للموسم 2024-2024 ، ويساعده في الجهاز الفني ياسر عبد الرزاق .

وقال رئيس نادي كربلاء أحمد هدام، لوكالة شفق نيوز، إن "حسن احمد سيكون بديلا للمدرب الإسباني الذي اعتذر عن الاستمرار كارلوس هيرنانديز، والذي لم يتمكن من التأقلم في العراق رغم توفير كل الإحتياجات الخاصة به من إسكان ونقل واهتمام على مستوى عال، إلا أنه قرر ترك الفريق والعودة إلى إسبانيا".

وأضاف أن "حسن احمد يعد من طليعة المدربين المحليين والذين يحملون تاريخاً مميزاً من خلال عمله مع المنتخب الوطني العراقي للشباب وكذلك عمله مع الاندية المحلية في الدوري العراقي ، حيث كانت تجربته الاخيرة مع نادي الميناء في الموسم الماضي علامة فارقة ومميزة في مسيرته التدريبية .

يذكر أن المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز، قدم استقالته واعتذاره عن مواصلة تدريب فريق كربلاء الكروي، قبل انطلاق الدوري لأسباب وصفها المدرب بالشخصية.