حسن أحمد مدرباً جديداً لنادي الكهرباء العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الكهرباء العراقي، يوم الثلاثاء، أن هيئته الإدارية قررت تسمية حسن أحمد مدرباً جديداً للفريق الكروي خلفاً للمدرب أحمد عبد الجبار، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها الأخير واقتراب نهاية فترة إعارته من منتخب الشباب والتي تنتهي في الأول من الشهر المقبل.

وبحسب بيان للنادي الرياضي ورد لوكالة شفق نيوز، سيعاون حسن أحمد في مهمته الجديدة كل من خلدون إبراهيم، وعلي حسن، وماجد عبد الحميد مدرباً للياقة البدنية، وهيثم خليل مدرباً لحراس المرمى، ومؤمل عباس محللاً فنياً.

وأشار البيان إلى أن الهيئة الإدارية قدمت شكرها وتقديرها الكبيرين للمدرب أحمد عبد الجبار وجهازه المعاون، مثمنة الجهود التي بذلها خلال فترة قيادته للفريق، رغم الظروف الصعبة التي رافقت المرحلة الماضية، إذ نجح في بناء فريق مميز أثبت حضوره ولفت الأنظار بمستوياته الفنية بشهادة المختصين.