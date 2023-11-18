حسن احمد يقود كرة الميناء بعد انسحاب مفاجئ لعبد الرزاق

شفق نيوز/ اتفقت إدارة الميناء مع المدرب حسن احمد فجر اليوم الأحد، لقيادة فريقها الكروي للموسم 2023--2024.

وقال مدرب الميناء الجديد حسن احمد لوكالة شفق نيوز ان "الادارة اتفقت معي على كل الجوانب الادارية والمالية وسأقود الفريق بأول وحدة تدريبية غدا".

من جانبها اكدت ادارة الميناء انها اتفقت مع المدرب حسن احمد لقيادة الفريق خلفا للمدرب اسعد عبد الرزاق الذي اعتذر عن تدريب الفريق الذي قاده لمدة قصيرة.

وقال علي فاضل مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز ان اعتذار اسعد جاء بسبب العرض الصحي الذي تعرض له ليقرر ترك التدريب، متمنين له الشفاء ومقدمين له الشكر على قيادته الفريق.

وبين ان حسن احمد مدرب كبير وكان سببا في بناء عدة فرق وتأسيس قاعدة رصينة لها مثل النجف والطلبة والنفط.

واوضح ان مدة التوقف ستخدم مشواره المقبل بعد اعادة اوراق الفريق.

ويحتل الميناء بعد انتهاء الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق المركز الاخير بنقطة واحدة.