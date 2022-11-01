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حسن احمد يستقيل من النفط: التدريب مثل الزواج حين لا يوفق الشريكان يكون مصيرهما الطلاق

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-01T12:53:37+0000
حسن احمد يستقيل من النفط: التدريب مثل الزواج حين لا يوفق الشريكان يكون مصيرهما الطلاق

شفق نيوز/ أعلن حسن احمد مدرب النفط لكرة القدم يوم الثلاثاء، استقالته رسمياً من تدريب كرة النفط.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز؛ ان سبب استقالته هو غياب الحظ والتوفيق في نتائج الفريق، مبينا انه خسر أربع مباريات في الدوري الممتاز وهذا صعب على سمعته التدريبية.

واوضح "قررت ان استقيل كوني لم اتعرض بحياتي التدريبية منذ 30 عاماً لـ4 خسارات متتالية".

وبين ان "الفريق تراه يقدم ويفعل كل شيء في المباريات إلا أنه يخرج خاسرا في النهاية".

واشار الى ان "الادارة رفضوا الاستقالة الا انني كنت ثابتا على قراري، مثمنا دور الادارة وموقفها بتمسكها وتقديمها كتاب شكر لي وانا اشيد بمهنيتها العالية".

واوضح ان "فسخ العقد جرى بالتراضي بيني وبين ادارة النفط التي لم تقصر معي ابدا".

وختم حديثه بالقول؛ إن "التدريب مثل الزواج حينما لا يوفق الشريكان سيكون مصيرهما الطلاق، وهكذا فعلت بعد مغادرتي للنفط كوني لم اوفق مع فريقه الكروي".

ويحتل النفط بعد انتهاء الجولة الخامسة المركز 18 برصيد نقطة واحدة.

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