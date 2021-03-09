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حسن احمد يبرر النتائج "السيئة" وتراجع تسلسل الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-09T18:10:18+0000
حسن احمد يبرر النتائج "السيئة" وتراجع تسلسل الطلبة

شفق نيوز/ برر مدرب فريق الطلبة لكرة القدم، حسن أحمد، يوم الثلاثاء، خسارات الطلبة ونتائجه السيئة في المباريات الأخيرة التي خاضها في الدوري العراقي الممتاز.

وخاض نادي الطلبة اليوم مباراة مع امانة بغداد، على ملعب التاجي في بغداد، انتهت بخسارته 1-2، ليستمر نزيف النقاط وتواجده في مؤخرة قائمة فرق الدوري، لسوء الطالع وكذلك لعدم التركيز الذهني للاعبين والضياع الاداري الذي يشهده النادي والتي تسببت جميعها بنتائج الفريق.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز، ان الفريق اضاع عددا من الاهداف المحققة السهلة ومن امام المرمى وهذا يعود لسوء تركيز اللاعبين، مبينا ان هذا المركز لا يليق بفريق الطلبة ولابد من ايجاد الحلول الناجعة في المراحل المقبلة للتخلص من المركز الـ18 الذي لا يليق بفريق الطلبة وتاريخه.

واضاف ان "الفريق قدم لمحات لم يقدمها اي فريق في الدوري لكن تفاجأنا بهدفين دخلا بمرمانا بأخطاء وتشتت اللاعبين وفي نفس الوقت اهدروا فرصا سهلة لم تحدث ابداً".

ويعتقد أحمد ان اللاعبين يعانون من "ضغط نفسي ولابد ان يخرجوا من هذا الضغط الذي انعكس سلبا على نتائج الطلبة"، لافتا انه قبل المباراة تحدث للاعبين وحاول ابعادهم عن الضغوط التي يعانونها.

وختم بالقول "الفريق يعاني من نواقص مالية وبحاجة لدعم مادي ولحد الان لا نعلم من هي الادارة التي تقودنا باستثناء تواصل محمد هاشم نائب الرئيس وحيدر عبد الرزاق مع الفريق وهذا جانب مهم نفسيا للاعبين ليقدموا مستوى افضل في المرحلة المقبلة".

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