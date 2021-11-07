"حسن احمد" يباشر بتدريب الكرخ ويختار مساعديه

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي الكرخ الرياضي مع المدرب حسن احمد، يوم الاحد، لقيادة فريقها الكروي خلفاً للمدرب رزاق فرحان.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز، إنه "اتفق مع ادارة الكرخ رغم العروض المقدمة له والتي لم يقبل بها لعدم التوافق مع يطمح إليه"، مضيفاً أن "ادارة النادي منحتني صلاحية اختيار الكادر المساعد، وهما بهاء كاظم، وكريم ناعم مدرباً لحراس المرمى".

وأشار إلى أن هدفه بناء وترميم فريق الكرخ، معرباً عن أمله أن يوفق في مهمته مع فريق يضم لاعبين شباب.

وقد باشر حسن احمد مع الملاك التدريبي المساعد بالوحدة التدريبية الاولى مع الفريق اليوم.

ويحتل فريق نادي الكرخ بعد المركز 16 برصيد خمس نقاط في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.