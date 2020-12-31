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حسن احمد: أُفضِّلُ فريق الزوراء وسأجعل اداءه أشبه باداء برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-31T06:07:48+0000
حسن احمد: أُفضِّلُ فريق الزوراء وسأجعل اداءه أشبه باداء برشلونة

شفق نيوز/ عقدت ادارة نادي النجف اجتماعاً مطولا مع مدربها حسن احمد استمر حتى وقت متقدم من صباح اليوم الخميس بغية اقناعه للعودة الى تدريب الفريق الكروي بعد قرار تركه لعدم تسديد مستحقاته المالية من العقد المبرم بين الطرفين .

وقال مدرب النجف حسن احمد لشفق نيوز انه لم يقتنع تماماً بشان عودته لقيادة الفريق رغم ان الادارة اكدت له بصرف 30 مليون دينار من قيمة عقده فورا وتسليمه 20 مليونا قيمة راتبه في وقت قريب .

وبين انه وافق مبدئياً للعودة لكنه متردد نوعما ، ولاسيما ان ثلاثة عروض قدمت له حاليا .

واضاف انه تلقى عرضاً من نادي الميناء لقيادة فريقه الكروي ، وعرضا من نادي الطلبة ، فضلا عن اعلان ادارة الزوراء عن وضع اسمه ضمن خيارات ثلاثة مدربين لقيادة فريقها بعد فسخ عقد باسم قاسم .

وتابع انه يفضل فريق الزوراء لانه جماهيري ويمتلك لاعبين على مستوى عال ، لافتاً انه في حال تسلم مهمة تدريب الزوراء سيجعله اشبه باداء نادي برشلونة الاسباني .

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