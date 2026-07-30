حسم ملاعب الأندية البغدادية بدوري النجوم والعراق يحتضن مباريات فريقين إيرانيين آسيوياً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تحديد الملاعب الأصيلة والافتراضية للأندية البغدادية في دوري نجوم العراق للموسم المقبل، مبيناً أن ملعب نوروز سيكون مسرحاً لافتتاح مباريات الدوري، فيما اختار ناديان إيرانيان الملاعب العراقية أرضاً مستضيفة لمبارياتهما في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة التراخيص فيه صادقت رسمياً على الملاعب التي ستستضيف مباريات الأندية البغدادية في دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وبين أن ملعب المدينة الدولي سيكون مقراً لمباريات ناديي القوة الجوية والطلبة، فيما يحتضن ملعب الكابتن شرار حيدر مباريات ناديي الكرخ والنفط، بينما يستضيف ملعب الزوراء مباريات ناديي الزوراء والكهرباء، في حين سيكون ملعب الشرطة المقر الرسمي لمباريات نادي الشرطة.

وأشار إلى أن ملعب نوروز في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان سيحتضن حفل افتتاح منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027، والمقرر انطلاقه في الرابع عشر من الشهر المقبل بمشاركة 20 نادياً يتنافسون على لقب البطولة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي للجنة التراخيص في الاتحاد، بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، أن الأول من الشهر المقبل سيكون الموعد النهائي لإغلاق نظام التراخيص، فيما ستعلن اللجنة في الخامس من الشهر نفسه نتائج الأندية الحاصلة على الترخيص، إلى جانب الأندية التي لم تستوفي متطلبات اعتماد ملاعبها.

وأضاف أن اللجنة ستمنح الأندية التي لم تحصل على الترخيص مهلة يومين لتقديم طلبات الاستئناف على قرارات لجنة التراخيص، وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن العراق سيكون أرضاً مستضيفة لمباريات ناديي الاستقلال وتراكتور الإيرانيين في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بنسخته المقبلة.