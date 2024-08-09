حسم أمره مع "أسود الرافدين".. كاساس "مصدوم" من مستشار للسوداني ويتوعد بمقاضاة "الكاذبين"

شفق نيوز/ حسم مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مصيره مع "أسود الرافدين"، يوم الجمعة، فيما أعرب عن استغرابه من اتهامه بـ"الابتزاز" من قبل أحد مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متوعداً بمقاضاة من وصفهم بـ"الكاذبين".

وقال كاساس في منشور على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز "لقد وصلت إلى العراق منذ عامين تقريباً، ومنذ البداية بذلت جهداً للاندماج في بلدكم وعاداتكم ومحاولة إظهار أفضل صورة للعراق في جميع أنحاء العالم. لقد ناضلت بكل قوتي حتى تكون كرة القدم والشعب العراقي في المكانة التي يستحقونها رغم كل المشاكل التي تطرأ في عملنا".

وأضاف "في كل ذلك الوقت، وحتى في أصعب اللحظات لمست دعم ومحبة غالبية الشعب العراقي. وبهذا الدعم تمكنّا من الفوز بكأس الخليج، وقمنا بتحسين تصنيفنا في الفيفا بنتائج رائعة ونواصل النضال من أجل حلم الذهاب إلى كأس العالم عام 2026".

وتابع "وبهذا الحب الذي أشعر به تجاهكم، رفضت أيضاً مؤخراً عرضاً قد يؤدي إلى تحسين ظروفي الرياضية والاقتصادية والشخصية".

وأكد كاساس "أفهم أن المدرب شخصية عامة، ودائماً ما أحترم النقد باعتباره أمراً طبيعياً في مهنتي، رغم أنني لا أشاركه ذلك في بعض الأحيان. لكنني لن أحترم الأكاذيب. لقد رأيت منذ فترة كيف يكذب أشخاص مختلفون بشأن عقدي لكن الأمر الأكثر خطورة هو رؤية أحد مستشاري رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون يتهمني بأنني أبتز. الأكاذيب التي تجعل عائلتي تعاني وتجعلني أشك فيما إذا كان كل هذا يستحق ذلك".

وختم كاساس بالقول "مهما حدث في المستقبل، فقد قمت بتعيين محامي في بغداد سيكون مسؤولاً عن دراسة دعوى قضائية مستقبلية ضد جميع الأشخاص الذين ألقوا الأكاذيب عني، مما أضرّ بصورتي".

وكان مستشار رئيس الوزراء خالد كبيان، قد قال خلال لقاء على قناة العراقية الرياضية، رداً على سؤال حول مطالبة مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس بزيادة عقده "هذا أسلوب ابتزاز، كاساس لا يستحق الزيادة، وهناك رأي في الشارع أنه لم يحقق شيئاً، ولقد أخفقنا في بطولة آسيا وقد اتفق الخبراء على أن خطأ كاساس في التبديل الذي أجراه كان سبباً في خسارة منتخبنا أمام المنتخب الأردني".