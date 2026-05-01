حسم اللقب غداً.. طائرة غاز الجنوب تواجه مصافي الشمال بالدوري الممتاز

جرت يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الختامية من دوري الطائرة العراقي الممتاز، في قاعتي الأرمني والجيش بالعاصمة بغداد.

وتغلب فريق غاز الجنوب على مصافي الوسط بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-20)، (25-21)، (25-23) ليضرب موعداً نارياً غداً أمام مصافي الشمال من أجل حسم اللقب.

وفي المواجهة الثانية فاز مصافي الشمال على أربيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-14)، (25-20)، (25-23) ليشعل بعد فوزه اليوم الصراع على لقب الدوري مع غاز الجنوب.

وتتنافس أربعة أندية في مباريات المربع الذهبي لدوري الطائرة وهي مصافي الشمال ومصافي الوسط وأربيل وغاز الجنوب.

ويخوض كل فريق ثلاث مواجهات بأسلوب الدوري في منافسات المربع الذهبي لحسم لقب الدوري للموسم 2025-2026.

يذكر أن ترتيب الفرق بعد الجولة الأولى جاء على النحو الآتي: غاز الجنوب أولاً، يليه مصافي الوسط ثانياً، ثم مصافي الشمال ثالثاً، وأربيل رابعاً.